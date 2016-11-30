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Fırtına’dan Teo harekatı

Yönetim bonservisi Dinamo Kiev’de olan Anderlecht’te kiralık olarak oynayan ’i listebaşına aldı.Yıldız oyuncu sezon sonu için düşünülüyor.

Fırtına’dan Teo harekatı
Trabzonspor transfer için geniş çaplı düşünüyor... Bordo-Mavili yönetim bir yandan devre arası transferlerini gündeme alırken diğer taraftan sezon sonu için planlar yapıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın çok beğendiği bonservisi Dinamo Kiev'de olan ancak Anderlecht'te kiralık olarak oynayan Teodorczyk listenin en başında yer alıyor. 25 yaşındaki Polonyalı futbolcu 2 sezon Dinamo Kiev'de oynadıktan sonra Ukrayna kulübü tarafından Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiralık olarak verildi. Belçika temsilcisinde oynadığı 23 resmi karşılaşmada 19 gol atan Polonyalı futbolcu yakaladığı büyük çıkışla bir anda Trabzonspor'un radarına girmeyi başardı.

ERSUN YANAL OLUMLU RAPOR VERDİ
Polonya basını Trabzonspor'un birçok kez Teodorczyk'i izlediğini vurgulayarak, "Trabzonspor bu oyuncuyu almak istiyor. Ancak Dinamo Kiev bir yıllığına Anderlecht'e kiraladığı için bu transfer sezon sonunda gerçekleşebilir" yorumunda bulundu. Teknik Direktörü Yanal'ın Teodorczyk için yöneme olumlu rapor verdiği ve alınmasını tavsiye ettiği öne sürüldü
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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