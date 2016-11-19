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  1. Beşiktaş dünyada bir ilke imza atacak

Adanaspor -

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 11. hafta mücadelesinde , Adanaspor'a konuk oluyor.

, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün puan cetvelinin son basamağında yer alan Adanaspor'un konuğu oluyor.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalıyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Adanaspor - Beşiktaş ı Lig TV'den canlı yayınlanacak.



STAT: 5 Ocak Fatih Terim Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: Lig TV

ADANASPOR: Karacic,Digao, Vieira, Maurico, Diniz, Koman, Tevfik, Bekir, Roni, Renan, Magaye
TEKNİK DİREKTÖR: Krunoslav Jurcic

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Beck, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Cenk, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 18:13
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