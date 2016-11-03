Güneş sistemi ufuk çizgisi

Beşiktaş, bu sezon futbol ve erkek basketbolda başarılı sonuçlarıyla dikkati çekerken iki branşta da yenilgi yüzü görmedi. Futbolda Şenol Güneş, basketbolda da Ufuk Sarıca takımlarını başarıdan başarıya koşturdu. Siyah-Beyazlı kulübün futbol ve erkek basketbol takımları Türkiye'de ve Avrupa kupalarında yoluna yenilgisiz devam ediyor. Futbolda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, basketbolda iki kulvarda oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanmayı bildi. Kartal futbol ve basketbolda toplam 20 maç yaparken, 14 galibiyet, 6 7 beraberlik elde etti.



2 BRANŞTA HENÜZ BİLEKLERİ BÜKÜLMEDİ

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, futbolda bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü. Ligde 9 maçta 6 galibiyet, 3 de beraberlik alan Kartal topladığı 21 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Beşiktaş, 6 puan topladı. Ufuk Sarıca ile basketbolda büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş ligde 4 maçta 4, Avrupa'da da 3 maçta 3 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.