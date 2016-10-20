  1. Bağımsızlık projesi
  2. Borç sıfırlanmaz

: Özbek oldu bitti yapıyor

Eski yönetici Öztürk, “Başkan için yetki isteyeceğine, Florya’da Maliye’ye ait bölümün irtifak hakkını neden uzatmadığını açıklasın” dedi...

Adnan Öztürk: Özbek oldu bitti yapıyor
Galatasaray eski yöneticilerinden ve başkan adaylarından Adnan Öztürk, Riva ve Florya arazileriyle ilgili için olağanüstü genel kurula giden başkan Dursun Özbek'e tepkisini dile getirdi. Öztürk, genel kuruldan onay istenen çalışmaları "oldu- bitti" olarak nitelendirerek, "Başkan tüm gayrimenkullerimizi tek seferde elden çıkartmanın gerekliliğini camiaya anlatacağına, süresi 16 Temmuz'da dolan Florya'nın Maliye Bakanlığı'na ait bölümün irtifak hakkını uzatmak için neden hiçbir şey yapmadığını, bu araziyi neden ve niçin kaybettiğini cumartesi sabahı ilk iş olarak açıklamalıdır" diye konuştu.
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar