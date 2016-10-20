Adnan Öztürk: Özbek oldu bitti yapıyor

Galatasaray eski yöneticilerinden ve başkan adaylarından Adnan Öztürk, Riva ve Florya arazileriyle ilgili için olağanüstü genel kurula giden başkan Dursun Özbek'e tepkisini dile getirdi. Öztürk, genel kuruldan onay istenen çalışmaları "oldu- bitti" olarak nitelendirerek, "Başkan tüm gayrimenkullerimizi tek seferde elden çıkartmanın gerekliliğini camiaya anlatacağına, süresi 16 Temmuz'da dolan Florya'nın Maliye Bakanlığı'na ait bölümün irtifak hakkını uzatmak için neden hiçbir şey yapmadığını, bu araziyi neden ve niçin kaybettiğini cumartesi sabahı ilk iş olarak açıklamalıdır" diye konuştu.