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Şanssızlık yakamızı hiç bırakmadı

Şanssızlık yakamızı hiç bırakmadı
Alanyaspor maçında sonradan oyuna giren , "Şanssızlık yakamızı hiç bırakmadı. Farklı kazanmayı beklerken berabere kaldık" dedi.
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