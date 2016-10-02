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RVP’den ağzı yanan yıldırım Robben’i veto etti

Hollanda kanalı Fox Sports kanalı Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’ın kendisine yapılan Robben teklifini geri çevirdiğini iddia etti.

RVP’den ağzı yanan yıldırım Robben’i veto etti
Yaşadığı sakatlıklar yüzünden Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Arjen Robben'in aynı zamanda babası olan menajeri Hans Robben'in oğluna kulüp aradığı ve Fenerbahçe'nin kapasını çaldığı iddia edildi.

ABD, ÇİN VEYA ARAP ÜLKELERİ
Hollanda'nın Fox Sports kanalının haberine göre Fenerbahçe Başkanı Yıldırım bu teklifi geri çevirdi. Robben için ABD, Çin veya Arap ülkeleri opsiyonlarınındevereye gireceği belirtildi.
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