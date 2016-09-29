Formamız bile yeter!

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, bugün UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Feyenoord maçı öncesinde teknik direktör Dick Advocaat ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan, "Feyenoord'un durumunu da biliyoruz. Hocamız bize gerekli bilgileri veriyor. Takım arkadaşlarımızla maç üzerinde gerekli detayları konuşuyoruz. Kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Tribünlerin istediği seviyede olmayabiliriz ama kazandıkça takım olma yolunda daha iyi gideceğimizi biliyoruz. Maçı kazanarak taraftarlarımızla güzel bir akşam yaşayacağız" ifadelerini kullandı.



EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ

Takım içerisinde bir sorun olmadığını vurgulayan Volkan Demirel, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Fenerbahçe formasının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bunu kendi adıma rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe formasını sahaya koysanız bu ligde zaten her şekilde yarışır. İyisiyle kötüsüyle sezon sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Kalemizde çok gol gördük. Ama ben takım savunmasında bir sıkıntı görmüyorum."



ADVOCAAT: RVP OYNAR MI MAÇTA GÖRÜRSÜNÜZ!

Toplantıda konuşan teknik patron Advocaat, "Takımının genel durumundan memnun olduğunu ve son maçta 15 pozisyona girdiklerini söyledi. Volkan Şen için "Ondan memnunun. Son vuruşlar hariç" derken, "Van Persie'nin oynayıp oynamayacağıyla ilgili olarak "Onun durumunu yarın görürüsünüz" ifadesini kullandı.