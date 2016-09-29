Formamız bile yeter!

İstenilen seviyede değiliz ama Feyenoord maçını kazanmak zorundayız. Taraftarlarımızla güzel bir akşam yaşayacağız dedi. Hepimiz Fenerbahçe formasının anlamını biliyoruz. Bu formayı sahaya koysanız zaten her şekilde yarışır.
Fenerbahçe kaptanı VolkanDemirel, bugün UEFA AvrupaLigi A Grubu'ndaki Feyenoordmaçı öncesinde teknik direktörDick Advocaat ile birlikte basın toplantısıdüzenledi. Önemli bir maça çıkacaklarınıvurgulayan sarı-lacivertli takımınkaptanı Volkan, "Feyenoord'un durumunuda biliyoruz. Hocamız bize gereklibilgileri veriyor. Takım arkadaşlarımızlamaç üzerinde gereklidetayları konuşuyoruz. Kazanmamızgerektiğini biliyoruz. Tribünlerin istediğiseviyede olmayabilirizama kazandıkçatakım olmayolunda daha iyi gideceğimizibiliyoruz.Maçı kazanarak taraftarlarımızlagüzel birakşam yaşayacağız"ifadelerini kullandı.
EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ
Takımiçerisinde bir sorun olmadığını vurgulayan Volkan Demirel, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Fenerbahçe formasının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bunu kendi adıma rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçeformasını sahaya koysanızbu ligde zaten her şekildeyarışır. İyisiyle kötüsüyle sezon sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Kalemizde çok gol gördük. Ama ben takım savunmasında bir sıkıntı görmüyorum."
ADVOCAAT: RVP OYNAR MIMAÇTA GÖRÜRSÜNÜZ! Toplantıda konuşan teknik patron Advocaat, "Takımının genel durumundan memnun olduğunu ve son maçta 15 pozisyona girdiklerini söyledi. Volkan Şen için "Ondan memnunun. Son vuruşlar hariç" derken, "Van Persie'nin oynayıp oynamayacağıyla ilgili olarak "Onun durumunu yarın görürüsünüz" ifadesini kullandı.
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