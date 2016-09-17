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4-3-3 Fener’i çok zorluyor

4-3-3 Fener’i çok zorluyor
Fenerbahçe'yi yakından takip eden futbol otoriteleri ağız birliği etmişcesine asıl problemin forvet hattında olmadığı, orta sahada sıkıntı yaşadığı ve Advocaat'ın ısrarla uyguladığı 4-3-3 sisteminin Fenerbahçe'yi çok zorladığını belirtiyorlar. 10 numara transferinin yapılmamasının da hata olduğu ifade ediliyor.

TAKIM SAVUNMASI ZAYIF
İleri üçlünün savunma yapmamasının F.Bahçe orta sahasına ve defansına yük bindirdiği maç içinde açıklar verilmesine sebep olduğu da görüşler arasında.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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