4-3-3 Fener’i çok zorluyor

Fenerbahçe'yi yakından takip eden futbol otoriteleri ağız birliği etmişcesine asıl problemin forvet hattında olmadığı, orta sahada sıkıntı yaşadığı ve Advocaat'ın ısrarla uyguladığı 4-3-3 sisteminin Fenerbahçe'yi çok zorladığını belirtiyorlar. 10 numara transferinin yapılmamasının da hata olduğu ifade ediliyor.



TAKIM SAVUNMASI ZAYIF

İleri üçlünün savunma yapmamasının F.Bahçe orta sahasına ve defansına yük bindirdiği maç içinde açıklar verilmesine sebep olduğu da görüşler arasında.