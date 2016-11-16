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Kelebek’in ömrü bitti

’te ‘’ ekibine yapılan saygısızlık üzerine sponsor firma da tepkili... de bugüne kadar aldığı Altın Kelebek lerini geri verecek...

Kelebek’in ömrü bitti
Skandallara sahne olan Altın Kelebek'in yankıları sürüyor. 'En İyi Dizi' üne layık görülen 'Diriliş Ertuğrul' ekibine yapılan saygısızlığı halkın yanı sıra yapımın ana sponsoru Nazenin Konakları da sert bir dille kınadı. "Diriliş Ertuğrul'un Yanındayız" başlıklı bir açıklama yapan firma yetkilileri, dizi ekibine destek verdi: "Gururla sponsoru olduğumuz 'Diriliş Ertuğrul'a karşı yapılan ayrımcılığı kınıyoruz. Türk halkının yürekten sahiplendiği bu değerli tarihi dizinin hak ettiği yaklaşımı bulamamasından dolayı büyük üzüntü içindeyiz." Törenin sunucusu Okan Bayülgen'in seviyesiz esprileri sonrasında ödülü iade eden dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın ardından Mehmet Ali Erbil'den de şok bir açıklama geldi.

MALİ DE ŞAŞKIN!
'Söylemezsem Olmaz' programına dün telefonla bağlanan Erbil, şöyle dedi: "Ödül törenini hayretle izledim. Haksızlık yapıldığını düşündüğüm için geçmişte aldığım ödülleri iade edebilirim. 40 yıllık 'i aday gösterip ödül vermiyorsan o listeye de adımı yazmayacaksın." Bu gelişmeler, "Kelebek'in ömrü bitti" dedirtti.

* 59 yaşındaki sanatçı, "Madem bana ödül vermeyeceğiniz belliydi; o zaman 40 yıllık sanat hayatı olan birini neden aday listesine koydunuz?" dedi.

DİRİLİŞ'İN YANINDAYIZ
Tüm Türkiye'nin hayranlıkla seyrettiği ve tarihimizi anlatan '' dizisinin ekibine yapılan saygısızlık üzerine sponsor firma da "Diriliş Ertuğrul'un Yanındayız" açıklaması yaptı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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