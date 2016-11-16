Skandallara sahne olan Altın Kelebek'in yankıları sürüyor. 'En İyi Dizi' ödülüne layık görülen 'Diriliş Ertuğrul' ekibine yapılan saygısızlığı halkın yanı sıra yapımın ana sponsoruNazenin Konakları da sert bir dille kınadı. "Diriliş Ertuğrul'unYanındayız" başlıklı bir açıklama yapan firma yetkilileri, dizi ekibine destek verdi: "Gururla sponsoruolduğumuz 'Diriliş Ertuğrul'akarşı yapılan ayrımcılığıkınıyoruz. Türk halkının yürekten sahiplendiği bu değerli tarihi dizinin hak ettiği yaklaşımı bulamamasından dolayı büyük üzüntü içindeyiz." Törenin sunucusu OkanBayülgen'in seviyesiz esprileri sonrasında ödülü iade eden dizinin yapımcısı ve senaristi MehmetBozdağ'ın ardından Mehmet Ali Erbil'den de şok bir açıklama geldi.
MALİ DE ŞAŞKIN! 'Söylemezsem Olmaz'programına dün telefonla bağlananErbil, şöyle dedi: "Ödül töreninihayretle izledim. Haksızlıkyapıldığını düşündüğüm içingeçmişte aldığım ödülleriiade edebilirim. 40 yıllıkMehmet Ali Erbil'i aday gösteripödül vermiyorsan o listeye de adımıyazmayacaksın." Bu gelişmeler,"Kelebek'in ömrü bitti" dedirtti.
* 59 yaşındaki sanatçı, "Madem bana ödül vermeyeceğiniz belliydi; o zaman 40 yıllık sanat hayatı olan birini neden aday listesine koydunuz?" dedi.
DİRİLİŞ'İNYANINDAYIZ
Tüm Türkiye'nin hayranlıkla seyrettiği ve tarihimizi anlatan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin ekibine yapılan saygısızlık üzerine sponsor firma da "Diriliş Ertuğrul'un Yanındayız" açıklaması yaptı.
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