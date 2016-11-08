İsviçre aşıkları

atv'nin sevilen dizisi Yeter'in güzel oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay'la soluğu İsviçre'de aldı. Şu sıralar ikinci oğullarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift, çıktıkları aşk tatilinden en renkli kareleri ise sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Lugano Gölü kıyısında poz veren ikiliye hayranlarından binlerce "Maşallah" yorumu geldi.