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Detoks tatili!

kendisini Bodrum’da bakıma soktu. 55 yaşında baba olan oyuncu, ünlü yıldızlar Naomi Campbell ve Kate Moss gibi detoks merkezinde hem tatil yapacak hem de form tutacak

Detoks tatili!
Geçtiğimiz yıl 55 yaşında baba olan oyuncu , bu yaz eşi Başak Hanım ve kızı Maya ile çıktığı Bodrum tatilinde kilolu halleriyle dikkat çekmişti. Yakın çevresine minik kızı dünyaya geldikten sonra yaşam tarzını değiştirmek istediğini söyleyen Kıraç, bunun için kolları sıvadı. Usta oyuncu, Naomi Campbell ve Kate Moss gibi dünyaca ünlü modellerin de tercih ettiği detoks merkezinde zayıflama ve yenilenme kampına girdi.

GÜN BOYU YÜZDÜ
Önceki gün otelin iskelesinde denize girerken görüntülenen Kıraç, gün boyu suda kulaç atarak form tuttu. Sağlıklı bir yaşama kavuşmak için detoks programı uygulayan Güven Kıraç'ın yediklerine de çok dikkat ettiği öğrenildi. Kilolarıyla başı dertte olan oyuncular Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak da geçtiğimiz aylarda kampa girmişti.

HALİL ÇİLİNGİR/BODRUM
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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