Detoks tatili!

Geçtiğimiz yıl 55 yaşında baba olan oyuncu Güven Kıraç, bu yaz eşi Başak Hanım ve kızı Maya ile çıktığı Bodrum tatilinde kilolu halleriyle dikkat çekmişti. Yakın çevresine minik kızı dünyaya geldikten sonra yaşam tarzını değiştirmek istediğini söyleyen Kıraç, bunun için kolları sıvadı. Usta oyuncu, Naomi Campbellve Kate Moss gibi dünyaca ünlü modellerin de tercih ettiği detoks merkezinde zayıflama ve yenilenme kampına girdi.
GÜN BOYU YÜZDÜ
Önceki gün otelin iskelesinde denize girerken görüntülenen Kıraç, gün boyu suda kulaç atarak form tuttu. Sağlıklı bir yaşamakavuşmak için detoks programıuygulayan Güven Kıraç'ın yediklerine de çok dikkat ettiği öğrenildi. Kilolarıyla başı dertte olan oyuncular Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak da geçtiğimiz aylarda kampa girmişti.
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