Avrupa kendi kazdığı kuyuya düşüyor!

Her fırsatta kucak açmasıyla ve Türkiye karşıtlarını bünyesinde beslemesiyle kendi kuyusunu kazan ikiyüzlü Avrupa'da terör alarmı verildi.

1999 yılında kurulan Den Haag merkezli Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin uluslararası organize suç ve teröre karşı işbirliği teşkilatı 'Europol' Avrupa'yı yeni terör saldırısına karşı uyardı.

ARAÇLI BOMBA SALDIRISI İHİTMALİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Europol, terör örgütlerinin Avrupa'da araçlı bomba saldırısı ihtimaline dikkat çekti. Terör örgütlerinin bugüne kadar doğu ülkelerinde yaşanan araçlı bomba saldırılarına Avrupa'da sık rastlanmadığını ve bu tür eylemlerin Avrupa'da gerçekleşme ihtimalin yüksek olduğu hatırlatıldı.

PARİS VE BRÜKSEL'DEKİ TERÖR SALDIRILARI AKILLARA GELDİ

13 Kasım 2015 Paris, 22 Mart 2016 Brüksel'de yaşanan terör eylemlerinde teröristlerin intihar bombacılarının kendini patlatması sonucu birçok masum insan hayatını kaybetmişti. Europol, teröristlerin ayrıca bu saldırılara ek olarak araçlı bomba saldırısı düzenleyeceğinin öğrenildiği ve bunların önlendiğini de açıkladı.