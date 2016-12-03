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kendi kazdığı kuyuya düşüyor!

Her fırsatta e kucak açan ve Türkiye düşmanı kim varsa bünyesinde besleyen ikiyüzlü 'nın evdeki hesabı çarşıya uymadı! , terör örgütlerinin yeni saldırılarına karşı Avrupa'da terör alarmı verdi.

Avrupa kendi kazdığı kuyuya düşüyor!

Her fırsatta kucak açmasıyla ve Türkiye karşıtlarını bünyesinde beslemesiyle kendi kuyusunu kazan ikiyüzlü 'da alarmı verildi.

1999 yılında kurulan Den Haag merkezli Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin uluslararası organize suç ve teröre karşı işbirliği teşkilatı '' Avrupa'yı yeni terör saldırısına karşı uyardı.

ARAÇLI BOMBA SALDIRISI İHİTMALİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Europol, terör örgütlerinin Avrupa'da araçlı bomba saldırısı ihtimaline dikkat çekti. Terör örgütlerinin bugüne kadar doğu ülkelerinde yaşanan araçlı bomba saldırılarına Avrupa'da sık rastlanmadığını ve bu tür eylemlerin Avrupa'da gerçekleşme ihtimalin yüksek olduğu hatırlatıldı.

PARİS VE BRÜKSEL'DEKİ TERÖR SALDIRILARI AKILLARA GELDİ
13 Kasım 2015 Paris, 22 Mart 2016 Brüksel'de yaşanan terör eylemlerinde teröristlerin intihar bombacılarının kendini patlatması sonucu birçok masum insan hayatını kaybetmişti. Europol, teröristlerin ayrıca bu saldırılara ek olarak araçlı bomba saldırısı düzenleyeceğinin öğrenildiği ve bunların önlendiğini de açıkladı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 12:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hayrettin HATUNOĞLU Hayrettin HATUNOĞLU

Besle kargayı oysun gözünü.

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evet0
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cevapla 03.12.2016 13:01
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