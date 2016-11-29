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'nın Aladağ ilçesinde bir ndaki da 12 kişi hayatını kaybetti, 22 öğrenci yaralandı.

Öğrenci yurdunda yangın!

Bugün akşam saatlerinde Aladağ İlçesi Sinanpaşa mahallesinde bulunan ve çevre köylerde oturan ailelerin orta okul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda binayı sararken içeride bulunan öğrenciler korku içerisinde camlardan atlayarak canlarını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve ambulanslar sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
nda çıkan yangın saat 21.00 sularında söndürülürken, binada arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.

12 KİŞİ ÖLDÜ, 22 YARALI
Yangında, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 22 öğrencinin ise yaralandığı öğrenildi.

Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesindeki öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili, "12 cenazeye ulaştık, yaralanan 22 kişi de hastanelere kaldırıldı." dedi.

BAKAN ÇELİK: ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR
AB Bakanı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.

KAYNAK VE SOYLU ADANA'YA GİDİYOR
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangın dolayısıyla bölgeye gidiyor.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 20:19
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