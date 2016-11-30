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Adana'da öğrenci yurdunda yangın

29 Kasım 2016, Salı
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde bir öğrenci yurdunda yangın çıktığını belirterek, "Olayda ilk belirlemelere göre 13 öğrencimiz yaralandı. İlk tespitlere göre yangında ölen yok." dedi.
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