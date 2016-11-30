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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde bir öğrenci yurdunda yangın çıktığını belirterek, "Olayda ilk belirlemelere göre 13 öğrencimiz yaralandı. İlk tespitlere göre yangında ölen yok." dedi.
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