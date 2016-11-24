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İbrahim Okur konuşacak!

İbrahim Okur konuşacak!
FETÖ soruşturmaları kapsamında 'nda da () soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda HSYK Birinci Daire eski Başkanı İbrahim Okur tutuklandı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Okur, itirafçı oldu. Okur, Ankara Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, "Örgütün çözülmesinde etkili olabilecek açıklamalar yapmak istiyorum" dedi.

ERSAN ATAR
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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