Bakan Albayrak Siirt'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak beraberindeki heyet ile birlikte önceki gün göçüğün yaşandığı Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan maden sahasına geldi.



Uçakla Siirt'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, helikopterle maden sahasına geldi. Helikopterden inen Albayrak ve beraberindeki heyet maden sahasında kurulan AFAD'a ait konteynıra geçerek şirket yetkilileri ile görüştü.



Bakan Albayrak ve beraberindeki heyetin AFAD konteynırında şirket yetkilileri ile yaptığı görüşmeye Anadolu Ajansı (AA) haricinde hiçbir basın kuruluşu alınmadı. Basın mensupları alana alınmamalarını üzerine duruma tepki göstermek için bölgeden uzaklaştı.