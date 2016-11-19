Yol Durumu

Bakan Albayrak maden kazasının olduğu bölgede inceleme yaptı

19 Kasım 2016, Cumartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Şirvan'daki facianın yaşandığı özel bakır madeni sahasında yetkililerden bilgi aldı, yakınları enkaz altında kalan ailelerle görüştü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları