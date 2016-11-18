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Komiser babanın kızı

Komiser babanın kaçakçı kızı
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 23 yaşındaki Bulgar Desislava I.'nın montunda gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirildi. Bulgaristan'da İlçe Emniyet Müdürü olan Miroslava I.'nın kızı olduğu ortaya çıkan Desislava I. ve giriş yaptıkları otomobili kullanan Ahmet K. (30) tutuklandı. Otomobilde bulunan Desislava I.'nın kız kardeşi Zornitsa I. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızlarının gözaltına alındığını duyuharak Edirne'ye gelen baba Miroslava I., uyuşturucuyu öğrenince şaşkına döndü.
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