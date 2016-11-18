Komiser babanın kaçakçı kızı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 23 yaşındakiBulgar Desislava I.'nın montunda gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirildi. Bulgaristan'da İlçeEmniyet Müdürü olan MiroslavaI.'nın kızı olduğu ortaya çıkan Desislava I. ve giriş yaptıkları otomobili kullanan Ahmet K. (30) tutuklandı. Otomobilde bulunan Desislava I.'nın kız kardeşi ZornitsaI. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızlarının gözaltına alındığını duyuharak Edirne'ye gelen baba Miroslava I., uyuşturucuyu öğrenince şaşkına döndü.
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