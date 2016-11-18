İstanbul trafiğine bir çözüm daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Odak Şehir İstanbul" projeleri kapsamında trafiği rahatlatmak için 16 yeni tünelin inşaatına başlanacağını bildirdi.

İBB açıklamasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, "Odak Şehir İstanbul" projeleri kapsamında trafiği rahatlatmak için 16 yeni tünel yol inşaatına başlanıyor. Ayrıca, bir tünel yolun inşaatı devam ederken, 11 tünel yolun projelendirme çalışmaları da devam ediyor.

Dolmabahçe - Levazım tünel yolunun inşası devam ederken, Levazım-Armutlu, Armutlu-Cendere Yolu, Cendere Yolu-Ayazağa, Ayazağa-Çayırbaşı, Sarıyer-Kilyos, Kağıthane-Bayrampaşa, Bayrampaşa-Bağcılar, Bağcılar-Basın Ekspres (Olimpiyat yolu), Basın Ekspres (Olimpiyat yolu)-K.Çekmece, Küçükçekmece-Avcılar, Avcılar-Haramidere, Haramidere-Büyükçekmece, Silahtarağa Caddesi-Gaziosmanpaşa Caddesi, Eyüp, Unkapanı-Kasımpaşa Sualtı Tüneli ve Halkalı-Temapark tünelleri yapılacak.



