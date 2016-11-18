Yol Durumu
  1. PKK'nın hain planına İHA ile darbe
  2. İETT'den kadınları sevindirecek haber

trafiğine bir çözüm daha

Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak için 16 yeni inşaatına başlanacağını duyurdu.

İstanbul trafiğine bir çözüm daha

Büyükşehir Belediyesi (İBB), "" projeleri kapsamında trafiği rahatlatmak için 16 yeni in inşaatına başlanacağını bildirdi.

İBB açıklamasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, "Odak Şehir İstanbul" projeleri kapsamında trafiği rahatlatmak için 16 yeni tünel yol inşaatına başlanıyor. Ayrıca, bir tünel yolun inşaatı devam ederken, 11 tünel yolun projelendirme çalışmaları da devam ediyor.

Dolmabahçe - Levazım tünel yolunun inşası devam ederken, Levazım-Armutlu, Armutlu-Cendere Yolu, Cendere Yolu-Ayazağa, Ayazağa-Çayırbaşı, Sarıyer-Kilyos, Kağıthane-Bayrampaşa, Bayrampaşa-Bağcılar, Bağcılar-Basın Ekspres (Olimpiyat yolu), Basın Ekspres (Olimpiyat yolu)-K.Çekmece, Küçükçekmece-Avcılar, Avcılar-Haramidere, Haramidere-Büyükçekmece, Silahtarağa Caddesi-Gaziosmanpaşa Caddesi, Eyüp, Unkapanı-Kasımpaşa Sualtı Tüneli ve Halkalı-Temapark tünelleri yapılacak.
Etiketler: , ,
  • 18 Kasım 2016, Cuma 16:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar