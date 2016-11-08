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O skandalın arkasındaki isim Doğan'ın ortağı çıktı

Hürriyet gazetesinin yönetiminde yer alan Alman gazetesinin genel yayın yönetmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça saldırdı. Küstah Diekmann'a tepkiler sürerken Aydın Doğan'ın Türkiye düşmanı bu isimle hâlâ neden ortaklık kurduğu ise merak konusu.

O skandalın arkasındaki isim Doğanın ortağı çıktı

FETÖ, PKK ve DHKP-C üyesi teröristlere açıkça sahip çıkan hatta pasaport bile veren Almanya siyasi tavrının yanı sıra medya üzerinden de Türkiye'ye saldırıyor.

Son olarak Alman gazetesi gazetesi, Türkiye'nin iç savaşa sürüklendiğini savunarak, 'Diktatör Erdoğan' başlıklı bir haber yayınladı. Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı bununla da bitmeyen gazete "Bu işin sonu daha nereye gidecek?" diyerek haberin devamında skandal kelimeler kullandı.

"DOĞAN GRUBU ORTAKLIĞINI BİTİRMEZSE BU SUÇA ORTAKTIR"
Bu skandalların arkasındaki isim olan Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni 'in aynı zamanda Hürriyet gazetesinin yönetim kurulunda yer aldığı öğrenildi. Ertuğrul Özkök'ün de yakın arkadaşı olan Diekmann'ın Aydın Doğan'la ortaklığına tepki gösteren gazeteci yazar Ersoy Dede, " Doğan Grubu bugünden itibaren Diekmann'la ortaklığını bitirmeli aksi takdirde bu suça ortaktır" ifadelerini kullandı.


İşte Bild'in o küstah manşeti:
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  • 08 Kasım 2016, Salı 13:36
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

sarlatanlar soysuzlar napcen bunlardan da var bize temizlik yapmak dusuyo...sokakta gezemeycek bu reziller ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 14:31
ihsan ihsan

bu doğan tıynetsizin biri babasının kim olduğuna bakın

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.11.2016 14:27
saffet kara saffet kara

aydın doğanda gezici fetocu bu millete kim düşmanlık yapıyorsa aydın doğan hep onların yanında yer almıştır onları desteklemiştir soralım aydın doğana nasıl zengin oldu parayı nereden nasıl buldu vergi kaçırma hayali ihracat vesaire adam gibi çıksın nasıl zengin olduğunu neler yaptığını bu millete açıklasın pkkyı fetoşu desteklemesin bir gün bunların hesabı tek tek sorulur bunuda hiç unutmasın

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 08.11.2016 14:08
K&#246;le satan Köle satan

Yahudi Efendiler

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 08.11.2016 13:52
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