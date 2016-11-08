O skandalın arkasındaki isim Doğan'ın ortağı çıktı

FETÖ, PKK ve DHKP-C üyesi teröristlere açıkça sahip çıkan hatta pasaport bile veren Almanya siyasi tavrının yanı sıra medya üzerinden de Türkiye'ye saldırıyor.



Son olarak Alman gazetesi Bild gazetesi, Türkiye'nin iç savaşa sürüklendiğini savunarak, 'Diktatör Erdoğan' başlıklı bir haber yayınladı. Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı bununla da bitmeyen gazete "Bu işin sonu daha nereye gidecek?" diyerek haberin devamında skandal kelimeler kullandı.

"DOĞAN GRUBU ORTAKLIĞINI BİTİRMEZSE BU SUÇA ORTAKTIR"

Bu skandalların arkasındaki isim olan Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann'in aynı zamanda Hürriyet gazetesinin yönetim kurulunda yer aldığı öğrenildi. Ertuğrul Özkök'ün de yakın arkadaşı olan Diekmann'ın Aydın Doğan'la ortaklığına tepki gösteren gazeteci yazar Ersoy Dede, " Doğan Grubu bugünden itibaren Diekmann'la ortaklığını bitirmeli aksi takdirde bu suça ortaktır" ifadelerini kullandı.





İşte Bild'in o küstah manşeti:





