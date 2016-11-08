O skandalın arkasındaki isim Doğan'ın ortağı çıktı

FETÖ, PKK ve DHKP-C üyesi teröristlere açıkça sahip çıkan hatta pasaport bile veren Almanya siyasi tavrının yanı sıra medya üzerinden de Türkiye'ye saldırıyor.
Son olarak Alman gazetesi Bild gazetesi, Türkiye'nin iç savaşa sürüklendiğini savunarak, 'Diktatör Erdoğan' başlıklı bir haber yayınladı. Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı bununla da bitmeyen gazete "Bu işin sonu daha nereye gidecek?" diyerek haberin devamında skandal kelimeler kullandı.
"DOĞAN GRUBU ORTAKLIĞINI BİTİRMEZSE BU SUÇA ORTAKTIR"
Bu skandalların arkasındaki isim olan Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann'in aynı zamanda Hürriyet gazetesinin yönetim kurulunda yer aldığı öğrenildi. Ertuğrul Özkök'ün de yakın arkadaşı olan Diekmann'ın Aydın Doğan'la ortaklığına tepki gösteren gazeteci yazar Ersoy Dede, " Doğan Grubu bugünden itibaren Diekmann'la ortaklığını bitirmeli aksi takdirde bu suça ortaktır" ifadelerini kullandı.
İşte Bild'in o küstah manşeti:
kalan karakter 1000
sarlatanlar soysuzlar napcen bunlardan da var bize temizlik yapmak dusuyo...sokakta gezemeycek bu reziller ...
bu doğan tıynetsizin biri babasının kim olduğuna bakın
aydın doğanda gezici fetocu bu millete kim düşmanlık yapıyorsa aydın doğan hep onların yanında yer almıştır onları desteklemiştir soralım aydın doğana nasıl zengin oldu parayı nereden nasıl buldu vergi kaçırma hayali ihracat vesaire adam gibi çıksın nasıl zengin olduğunu neler yaptığını bu millete açıklasın pkkyı fetoşu desteklemesin bir gün bunların hesabı tek tek sorulur bunuda hiç unutmasın
Yahudi Efendiler
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