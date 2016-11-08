Doğan ortaklığını bitirmezse bu suça ortaktır

Hürriyet gazetesinin yönetiminde yer alan Alman Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Kai Diekmann Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça saldırdı. Küstah Diekmann'a tepkiler sürerken Aydın Doğan'ın Türkiye düşmanı bu isimle hâlâ neden ortaklık kurduğu ise merak konusu. Diekmann'ın Aydın Doğan'la ortaklığına tepki gösteren gazeteci yazar Ersoy Dede, " Doğan Grubu bugünden itibaren Diekmann'la ortaklığını bitirmeli aksi takdirde bu suça ortaktır" ifadelerini kullandı.
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