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O haberlere yalanlama

'li bir subayın, koordinasyon amacıyla, Genelkurmay Karargahı'nda görev yapacağı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu öğrenildi.

O haberlere yalanlama

Suriye ve Irak'taki operasyonların koordinasyonuyla ilgili 'li bir subayın karargahında görev yapacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Askeri kaynaklar, bazı basın yayın kuruluşlarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un görüşmesinin ardından, Suriye ve Irak'taki operasyonların koordinasyonuna ilişkin ABD'li bir subayın Genelkurmay Başkanlığı karargahında koordinasyon amacıyla görev yapacağı yönünde iddiaların yer aldığını belirterek, söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yapılan görüşmede, Suriye ve Irak konuları ile ilgili olarak ABD-Türkiye arasında daha hızlı bir koordinasyonun sağlanabilmesi maksadıyla, TSK tarafından "her iki tarafın belirleyeceği heyetlerin, Ankara'da anında toplanabilecek şekilde bir tedbir alınsın ve heyetlerin başına üst rütbeli bir isim belirlensin. İhtiyaç hasıl olduğunda bunlar hemen bir araya gelerek sorunu/sorunları görüşsünler." şeklinde bir teklif getirdiği vurgulanarak, bu teklifin ABD tarafından da uygun görüldüğüne işaret edildi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 18:55
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