Türkiye ile ABD kritik konuda anlaştı

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye ile ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, Rakka'nın kurtarılması, elde tutulması ve yönetilmesine dönük uzun vadeli planda birlikte çalışacağını bildirdi.

Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dün Ankara'da yaptığı yaklaşık 4,5 saatlik görüşmeye ilişkin ABD'li gazetecileri bilgilendirdi.

Görüşmede, Suriye'nin Rakka kentinin DEAŞ'tan alınması çabalarının değerlendirildiğini belirten Dunford, "Türkiye ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, Rakka'nın kurtarılması, elde tutulması ve yönetilmesine dönük uzun vadeli planda birlikte çalışacak." dedi.

Dunford, Rakka'nın kurtarılması ve sonrası ile alakalı Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) yeterli olmayacağının farkında bulunduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakka'nın elde tutulması ve yönetilmesi konusunda SDG'nin çözüm olmadığını her zaman biliyorduk. Şu anda üzerinde çalıştığımız konu operasyon için doğru olan kuvvetler karışımını bulmak."

General Dunford, yerel güçler ve Rakka yakınlarındaki diğer kişilerden oluşacak "doğru kuvvetlerin", operasyona öncülük edeceğini ve şehir DEAŞ'tan kurtarıldığı takdirde de kentin elde tutulması ve yönetilmesine katkı sunacağını kaydetti.

Rakka operasyonunda ağırlıklı olarak Arap güçlerine ihtiyaç olacağına vurgu yapan Dunford, "Bunun gibi güçler var. Ilımlı Suriyeli muhalifler var, taramadan geçirilmiş Suriyeli güçler ve Özgür Suriye Ordusu kuvvetleri var." ifadesini kullandı.