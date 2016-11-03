Selahattin Demirtaş gözaltı alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'daki evine emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Demirtaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



DEMİRTAŞ TWITTER ÜZERİNDEN ŞOV YAPMAYA KALKIŞTI!

Daha önce defalarca savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen Demirtaş, Twitter hesabından 01:30'da attığı tweet'de Diyarbakır'daki evinin kapısında polislerin olduğunu ve 'zorla gözaltına alınma kararının'bulunduğunu yazarak sosyal medya üzerinden provokasyana kalkıştı.



DEFALARCA ÇAĞRILMASINA RAĞME İFADE VERMEYE GİTMEDİ!

Gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, haziran ayında daha önce aldıkları karar gereği ifade için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendi isteğiyle gitmeyeceğini açıklamıştı.