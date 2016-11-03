Figen Yüksekdağ gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekdağ, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Yüksekdağ, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne götürüldü.







DEFALARCA ÇAĞRILMASINA RAĞMEN İFADE VERMEYE GİTMEDİ!

Gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, haziran ayında daha önce aldıkları karar gereği ifade için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendi isteğiyle gitmeyeceğini açıklamıştı.



HALKA DEĞİL TERÖRE HİZMET ETTİLER

Yaklaşık 6 ay önce AK Parti'nin teklifiyle dokunulmazlıkların kaldırılması üzerine gerçekleştirilen ilk operasyonda, PKK'nın propagandasını yapan, terörist cenazelerine katılan ve örgüte yardım eden milletvekilleri hakkında gözaltı kararı verildi.







KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

HDP'liler hakkındaki gözaltı kararlarının, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için alındığı bildirildi.