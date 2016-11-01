Özel Kuvvetlere yeni 'Halisdemir'ler alınacak

Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa dışarıdan personel alınacak.

Özel Kuvvetler Komutanlığının personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığınca muvazzaf subay ve astsubay alımı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın Personel Temin Dairesi Başkanlığınca yapılacak alım, birçok açıdan ilk olma özelliği taşıyor. Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa bakanlık tarafından personel alımı yapılacak. Söz konusu alım, komutanlığa dışarıdan subay ve astsubay temini bakımından da ilk olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda komutanlığa 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınacak. Muvazzaf subaylığa başvuracak adayların en az lisans mezunu olması ve ilgili KPSS puan türünden en az 50 alması gerekiyor. Astsubaylığa başvurular için ise en az ön lisans mezunu olma ve ilgili KPSS puan türünden en az 50 alma şartı aranıyor.

Bugün başlayacak başvurular, ay sonuna kadar devam edecek. Adaylar başvuru şartlarına ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden öğrenebilecek.

PERSONEL ALIMI İÇİN ÖZEL AFİŞ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek alıma ilişkin özel afiş de hazırlandı.

"Geleceğin subay ve astsubaylarını bekliyoruz" ifadesine yer verilen afişte bordo bereli askerlerin teçhizatlı fotoğrafları kullanıldı.

Afişteki en dikkat çekici ayrıntıyı ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbe girişimine katılan generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı oluşturdu.

Şehit Halisdemir'in bordo bereli fotoğrafı, Özel Kuvvetleri Komutanlığına yapılacak alım ilanında yer aldı.

TSK BÜNYESİNDEN ALINIYORDU

Daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapacak personel, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden seçiliyordu.

Gönüllülük esasına göre yapılan başvuruların ardından bordo bereli adayları yoğun kurs ve eğitimden geçiyordu. Bu eğitimlerde başarılı olanlar Özel Kuvvetler Komutanlığında görev almaya hak kazanıyordu.