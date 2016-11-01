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suçunu resmen tescilledi!

Cumhuriyet Gazetesi'ne ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla başlatılan operasyondan bir gün önce yurt dışına çıktığı belirlenen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı 'ın Türkiye'ye dönüş biletini iptal ettiği öğrenildi. Atalay operasyonlardan önce yurtdışına çıkması ve dönüş biletini iptal etmesi ile kaçtığını ispatlamış oldu.

Akın Atalay suçunu resmen tescilledi!

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan fakat operasyondan bir gün önce yurtdışına çıktığı belirtilen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Pazar günü Almanya Köln'e uçtuğu belirlenen ve bugün 23.00'e dönüş bileti alan Akın Atalay'ın dönüş biletini açığa aldığı öğrenildi. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Akın Atalay'ın gazeteyi 'nün yayın organı haline soktuğu iddia ediliyor.

Atalay'ın Almanya'da Can Dündar'la birlikte olduğu biliniyor. Can Dündar sosyal medya hesabından Akın Atalay'ın yanında olduğuna ilişkin fotoğraf paylaşmıştı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 18:15
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