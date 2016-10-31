İşte FETÖ ve Cumhuriyet'in kirli ilişkisi! 31 Ekim 2016, Pazartesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün güdümü altına giren Cumhuriyet gazetecinin kirli yüzü bir bir ortaya çıkıyor. SABAH gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek, Cumhuriyet'in FETÖ'yle ilişkisini anlattı. FETÖ'nün Cumhuriyet'teki kilit isminin gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay olduğunu aktaran Şimşek, 2013 yılında çalışanlarının maaşını ödeyemeyen Cumhuriyet, Atalay'ın gelmesiyle gazeteye çuval dolusu paraların aktığını söyledi.



GAZETENİN ESKİ GYY'Sİ FETÖ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ

Abdurrahman Şimşek, Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni olan İbrahim Yıldız'la arasında geçen diyaloğu da anlattı. İbrahim Yıldız, "Atalay geldikten yayın çizgisi tamamen değişti ve çuvallarla paralar geldi. Bizi FETÖ'cüler bizzat içeri atmıştı fakat Akın Atalay geldikten sonra FETÖ savunulmaya başlandı. Daha sonra bana insan kaynaklarından istifa etmem gerektiği söylendi" dedi.

AKIN ATALAY OPERASYON ÖNCESİ ALMANYA'YA KAÇTI

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın dün Almanya'nın Köln kentine gittiği tespit edildi.