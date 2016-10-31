HDP'LİLERDEN CUMHURİYET'E DESTEK
CHP'den sonra PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir grup da gazete önüne geldi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Yenikapı ruhu hepimiz için artık bir tuzruhu haline gelmiştir. Ve hepimizin hayatını körleştiriyor. O faşizan birliği artık yok edip bütün demokratların bir araya gelip ses verme zamanıdır" dedi.
FETÖ'CÜLER CUMHURİYET OPERASYONUNA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik polis operasyonuna sert tepki gösterdi. Emre Uslu, Hayko Bağdat, Levent Gültekin, Ekrem Dumanlı, Tarık Toros, Abdulhamid Bilici başta olmak üzere FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri FETÖ ve PKK'ya verdiği destek nedeniyle operasyon başlatılan Cumhuriyet'e tam destek verdi. 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'yü desteklemeye devam eden, uzun süre FETÖ'nün dağıtım şirketi tarafından dağıtımı yapılan Yeni Asya Gazetesi de Cumhuriyet'e tam destek verdi.
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ne işiniz vardı yenikapıda sizin.yoksa kalabalığı görüncemi uğradınız.
cibiliyetsiz vatan hainleri
zaten bunlar var ise bil yapilan cok dogru zaten burlar nerde hainlik var ise orda var pkk sag kolu gibi bunlar nerde bunlar yada chp var ise bil o yapilan cok dogru haberci diye hainlik yapma hakki yok
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