CHP'nin nöbetçi FETÖ sözcüleri yine meydanlarda. Fetullahçı Terör Örgütü'nün her eyleminde en önde olan CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal , FETÖ ve PKK 'ya verdiği destek nedeniyle polis operasyonu düzenlenen Cumhuriyet Gazetesi 'ndeki eylemde de en öndeydi. FETÖ'nün finans, medya, emniyet ve yargı operasyonlarında güvenlik güçlerinin araçlarının üzerine çıkacak kadar FETÖ destekçiliğine soyunan CHP'li vekiller FETÖ ve PKK'ya verdiği destek nedeniyle hakkında uzun süredir soruşturma yürütülen Cumhuriyet'in kapısında eylem yaptı.

HDP'LİLERDEN CUMHURİYET'E DESTEK

CHP'den sonra PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir grup da gazete önüne geldi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Yenikapı ruhu hepimiz için artık bir tuzruhu haline gelmiştir. Ve hepimizin hayatını körleştiriyor. O faşizan birliği artık yok edip bütün demokratların bir araya gelip ses verme zamanıdır" dedi.

FETÖ'CÜLER CUMHURİYET OPERASYONUNA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik polis operasyonuna sert tepki gösterdi. Emre Uslu, Hayko Bağdat, Levent Gültekin, Ekrem Dumanlı, Tarık Toros, Abdulhamid Bilici başta olmak üzere FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri FETÖ ve PKK'ya verdiği destek nedeniyle operasyon başlatılan Cumhuriyet'e tam destek verdi. 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'yü desteklemeye devam eden, uzun süre FETÖ'nün dağıtım şirketi tarafından dağıtımı yapılan Yeni Asya Gazetesi de Cumhuriyet'e tam destek verdi.