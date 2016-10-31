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CHP'nin kadrolu sözcüleri!

Kandil ve Pensilvanya'nın kontenjanından CHP'ye yerleşen vekiller yine ihanette buluştu. CHP’li milletvekilleri , ve , ve ’ya verdiği destek nedeniyle polis operasyonu düzenlenen ’ndeki eylemde de en öndeydi.

CHPnin kadrolu FETÖ sözcüleri!
CHP'nin nöbetçi sözcüleri yine meydanlarda. Fetullahçı Terör Örgütü'nün her eyleminde en önde olan CHP'li milletvekilleri , ve , FETÖ ve 'ya verdiği destek nedeniyle polis operasyonu düzenlenen 'ndeki eylemde de en öndeydi. FETÖ'nün finans, medya, emniyet ve yargı operasyonlarında güvenlik güçlerinin araçlarının üzerine çıkacak kadar FETÖ destekçiliğine soyunan CHP'li vekiller FETÖ ve PKK'ya verdiği destek nedeniyle hakkında uzun süredir soruşturma yürütülen Cumhuriyet'in kapısında eylem yaptı.



HDP'LİLERDEN CUMHURİYET'E DESTEK
CHP'den sonra PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir grup da gazete önüne geldi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Yenikapı ruhu hepimiz için artık bir tuzruhu haline gelmiştir. Ve hepimizin hayatını körleştiriyor. O faşizan birliği artık yok edip bütün demokratların bir araya gelip ses verme zamanıdır" dedi.

FETÖ'CÜLER CUMHURİYET OPERASYONUNA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik polis operasyonuna sert tepki gösterdi. Emre Uslu, Hayko Bağdat, Levent Gültekin, Ekrem Dumanlı, Tarık Toros, Abdulhamid Bilici başta olmak üzere FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri FETÖ ve PKK'ya verdiği destek nedeniyle operasyon başlatılan Cumhuriyet'e tam destek verdi. 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'yü desteklemeye devam eden, uzun süre FETÖ'nün dağıtım şirketi tarafından dağıtımı yapılan Yeni Asya Gazetesi de Cumhuriyet'e tam destek verdi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 18:30
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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misafir misafir

ne işiniz vardı yenikapıda sizin.yoksa kalabalığı görüncemi uğradınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 21:24
memo memo

cibiliyetsiz vatan hainleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 20:22
tepki tepki

zaten bunlar var ise bil yapilan cok dogru zaten burlar nerde hainlik var ise orda var pkk sag kolu gibi bunlar nerde bunlar yada chp var ise bil o yapilan cok dogru haberci diye hainlik yapma hakki yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 19:32
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