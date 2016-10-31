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heyetinden provokasyon

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün sözcülüğünü yaptığı için bu sabah operasyon düzenlenen gazetesine destek için giden heyeti sokak çağrısında bulunarak provokasyona imza attı.

CHP heyetinden provokasyon

Terör örgütleri PKK ve FETÖ yanlısı yayınlarından dolayı operasyon başlatılan Gazetesi'ne ilişkin gözaltı kararlarına tepki gösteren heyeti, gazetenin Şişli'deki merkezine destek ziyaretinde bulundu.

CHP'Li BAŞKANDAN PROVOKASYON
CHP heyetinde CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Selina Doğan, Ali Şeker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yer aldı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "CHP sesini daha gür ve kararlı bir şekilde sokağa da taşıyacaktır." diyerek resmen provokasyon çağrısında bulundu.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 13:06
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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vatansever vatansever

İ D A M İ S T İ Y O R U Z

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evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 15:25
kenan kenan

chp ve hdp cumhuriyet -sözcü gazeteleri ivedi kapatılmalı, çalışanlar tutuklanmalı yoksa fetocuların tehlikeleri geçmiş sayılmaz. ivedi idam getirilmeli, hapislerde bulunan bu pislikleri, milletin vergileri ile beslenmemeli

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evet5
hayır0
cevapla 31.10.2016 14:48
vatansever vatansever

BİR PKK YANLISI YAYIN ORGANINA OPERASYON YAPILINCA AYAKLANAN CHP YÖNETİMİ 15 TEMMUZ GECESİ NEREDEYDİNİZ. BU İŞLER HAVA ALNINDAN KAÇMAYA BENZEMEZ

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evet7
hayır0
cevapla 31.10.2016 14:45
Ahmet Ahmet

Vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen dinsiz imansız ideolojiye sahip terör örgütlerine hiç bir vatansever destek olmaz.

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evet11
hayır0
cevapla 31.10.2016 14:33
veli sarı veli sarı

satılık trol zibidileri gene piyasaya cıkmaya başladı cumhuriyeti size yedirmiyeceksiniz hırsızın uşakları

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evet6
hayır1
cevapla 31.10.2016 14:31
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