CHP heyetinden provokasyon

Terör örgütleri PKK ve FETÖ yanlısı yayınlarından dolayı operasyon başlatılan Cumhuriyet Gazetesi'ne ilişkin gözaltı kararlarına tepki gösteren CHP heyeti, gazetenin Şişli'deki merkezine destek ziyaretinde bulundu.
CHP'Li BAŞKANDAN PROVOKASYON
CHP heyetinde CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Selina Doğan, Ali Şeker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yer aldı.
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "CHP sesini daha gür ve kararlı bir şekilde sokağa da taşıyacaktır." diyerek resmen provokasyon çağrısında bulundu.
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chp ve hdp cumhuriyet -sözcü gazeteleri ivedi kapatılmalı, çalışanlar tutuklanmalı yoksa fetocuların tehlikeleri geçmiş sayılmaz. ivedi idam getirilmeli, hapislerde bulunan bu pislikleri, milletin vergileri ile beslenmemeli
BİR PKK YANLISI YAYIN ORGANINA OPERASYON YAPILINCA AYAKLANAN CHP YÖNETİMİ 15 TEMMUZ GECESİ NEREDEYDİNİZ. BU İŞLER HAVA ALNINDAN KAÇMAYA BENZEMEZ
Vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen dinsiz imansız ideolojiye sahip terör örgütlerine hiç bir vatansever destek olmaz.
satılık trol zibidileri gene piyasaya cıkmaya başladı cumhuriyeti size yedirmiyeceksiniz hırsızın uşakları
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