CHP heyetinden provokasyon

Terör örgütleri PKK ve FETÖ yanlısı yayınlarından dolayı operasyon başlatılan Cumhuriyet Gazetesi'ne ilişkin gözaltı kararlarına tepki gösteren CHP heyeti, gazetenin Şişli'deki merkezine destek ziyaretinde bulundu.

CHP'Li BAŞKANDAN PROVOKASYON

CHP heyetinde CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Selina Doğan, Ali Şeker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yer aldı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "CHP sesini daha gür ve kararlı bir şekilde sokağa da taşıyacaktır." diyerek resmen provokasyon çağrısında bulundu.