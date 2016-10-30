Tatlı defile

Uluslararası Paris Çikolata Fuarı'nda düzenlenen defilede çikolatadan yapılan kıyafetler sergilendi. Porte de Versailles salonunda bu yıl 22'ncisi yapılan ve yaklaşık 500 firmanın katıldığı fuarda farklı firmaların tasarımlarından oluşan defile büyük ilgi gördü. Fuarın dikkat çekenleri Japon çikolatacıları oldu. Firmaların çikolatadan yaptığı değişik figürler ve heykeller ziyaretçilerin ilgisini çekti. 1Kasım'a kadar açık olanfuarı bu yıl 130 bin kişininziyaret etmesibekleniyor. Kişi başına çikolata tüketiminin yılda ortalama 7 kilogram olduğu Fransa'da çikolata pazarının büyüklüğü yıllık 3.5 milyar avro.
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