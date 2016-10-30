  1. Vahşetin böylesi
  2. Sünger gibi emdiler!

Tatlı defile
Uluslararası Paris Fuarı'nda düzenlenen de çikolatadan yapılan kıyafetler sergilendi. Porte de Versailles salonunda bu yıl 22'ncisi yapılan ve yaklaşık 500 firmanın katıldığı fuarda farklı firmaların tasarımlarından oluşan defile büyük ilgi gördü. Fuarın dikkat çekenleri Japon çikolatacıları oldu. Firmaların çikolatadan yaptığı değişik figürler ve heykeller ziyaretçilerin ilgisini çekti. 1 Kasım'a kadar açık olan fuarı bu yıl 130 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Kişi başına çikolata tüketiminin yılda ortalama 7 kilogram olduğu Fransa'da çikolata pazarının büyüklüğü yıllık 3.5 milyar avro.
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