Batan hainler

3 FETÖ’cü, mülteci botuna atladı. Sığınmacıların arasına saklanıp Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalıştı. Ancak kıskıvrak yakalandı. Arapça konuşup kendini saklamak isteyen teröristlerin yakalanış görüntüleri ise filmleri aratmadı...
FETULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın üyeleri iyice köşeye sıkıştı. Hainler kaçmak için ne yapacağınışaşırdı. FETÖ'cü teröristler, şimdi de mülteci botlarına dadandı. Aydın'ınKuşadası İlçesi'nde, yasa dışıyollarla Avrupa'ya kaçmak isteyen62 sığınmacı yakalandı. Bunlarınarasında öğretmen Ahmet SinanDemirsoy (42), esnaf MehmetPehlivan (40) ve Ahmet Uygur (36)da vardı. 3 FETÖ'cü Arapça konuşup kendilerini saklamaya çalıştı. Ancakbaşaramadı. İşte Sahil GüvenlikEkipleri bu hainlerin yakalanmagörüntülerini yayınladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan'ınSisam Adası'na geçmek isteyengöçmenleri fark eden ekiplerindurama müdahale ettiği anlatıldı.
'SURİYELİYİZ' DEDİLER AMA
Açıklamada, "Görevlendirilen SahilGüvenlik Botu tarafından durdurmaaparatı kullanılarak yakalananhareketli motorlu lastik botiçerisinde Suriye uyruklu olduğunubeyan eden 62 düzensiz göçmenyakalanmıştır. Yakalanan göçmenlere yönelik Kuşadası emniyet birimleri tarafından yapılan incelemelerde göçmenler arasında FETÖ/PDY üyesi 3 Türk vatandaşının bulunduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Konuylailgili operasyonların süreceğiaçıklandı.
Lastik botta yakalanan 3 mültecinin öğretmen Ahmet- Sinan Demirsoy, esnaf Mehmet Pehlivan ve Ahmet Uygur olduğu açıklandı.
Yakalandıklarını anlayınca Arapça konuşmaya çalışan zanlılar, Sahil Güvenlik birimlerini kandıramadı.
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