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Batan hainler

3 ’cü, mülteci botuna atladı. Sığınmacıların arasına saklanıp ’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalıştı. Ancak kıskıvrak yakalandı. Arapça konuşup kendini saklamak isteyen teröristlerin yakalanış görüntüleri ise filmleri aratmadı...

Batan hainler
FETULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın üyeleri iyice köşeye sıkıştı. Hainler kaçmak için ne yapacağını şaşırdı. 'cü teröristler, şimdi de mülteci botlarına dadandı. Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçmak isteyen 62 sığınmacı yakalandı. Bunların arasında öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy (42), esnaf Mehmet Pehlivan (40) ve Ahmet Uygur (36) da vardı. 3 FETÖ'cü Arapça konuşup kendilerini saklamaya çalıştı. Ancak başaramadı. İşte Sahil Güvenlik Ekipleri bu hainlerin yakalanma görüntülerini yayınladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek isteyen göçmenleri fark eden ekiplerin durama müdahale ettiği anlatıldı.

'SURİYELİYİZ' DEDİLER AMA
Açıklamada, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurma aparatı kullanılarak yakalanan hareketli motorlu lastik bot içerisinde Suriye uyruklu olduğunu beyan eden 62 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan göçmenlere yönelik Kuşadası emniyet birimleri tarafından yapılan incelemelerde göçmenler arasında FETÖ/PDY üyesi 3 Türk vatandaşının bulunduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili operasyonların süreceği açıklandı.





Lastik botta yakalanan 3 mültecinin öğretmen Ahmet- Sinan Demirsoy, esnaf Mehmet Pehlivan ve Ahmet Uygur olduğu açıklandı.
Yakalandıklarını anlayınca Arapça konuşmaya çalışan zanlılar, Sahil Güvenlik birimlerini kandıramadı.
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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