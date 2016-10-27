Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı

27 Ekim 2016, Perşembe
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü Suriyeli göçmenlerin içine karışarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları belirtilen 3 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyon sırasında çekilen görüntüleri yayınladı..
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları