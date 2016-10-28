ByLock kullanan medya patronu kim?

Gazeteci-yazar Talat Atilla, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'a ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Atilla, ByLock hakkında operasyon haberleri yapıldığına işaret etti."ByLock kullanan çok önemli bir medya patronu var" dedi.



"BYLOCK KULLANAN MEDYA PATRONU VAR"

Gazeteci-yazar Talat Atilla şöyle konuştu: Arkası dönük bir adam var, in mi cin mi belli değil. Sen çok önemli bir şey söylüyorsun, neden sırtını dönüyorsun? Adam Türk mü, Fransız mı, İtalyan mı, İngiliz mi; kimsin sen? Ne olduğu belli değil. Haberciliğin olmazsa olmaz objeleri eksik bir kere. Başka bir şey daha, gazeteci soru sormuyor. Gazeteci soru sorar; aldığı cevaptan da, yorumdan da tekrar soru sorar. Soru yok ortada. Bir adam var sırtı dönük. Adam ile ilgili bilgi varsa, nüfus cüzdanı oraya konulur, fotoğrafı konulur… Kim bu adam? Sen kiminle röportaj yaptın? Ortada hiçbir şey yok. Devlet bu işe hızlı girdi ve bir alan daraltması yaptı ByLock'ta. Daha önce söylediğim parmak izi… Yaklaşıyor, yaklaşınca üst üste operasyon çekiyorlar. Bu operasyon çekmelerinin önemli nedenlerinden birisinin de ben yakında çıkacağını düşünüyorum. Çok önemli bir medya patronunun ByLock'ta olduğuna dair çok güçlü bir bilgim var. Hürriyet bunun için yapmıştır, yapmamıştır tartışmasına girmiyorum ama ByLock'ta çok önemli bir medya patronu da var.





