Atilla: ByLock kullanan medya patronu var

28 Ekim 2016, Cuma
Gazeteci-yazar Talat Atilla, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'a ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Atilla, ByLock hakkında operasyon haberleri yapıldığına işaret etti."ByLock kullanan çok önemli bir medya patronu var" dedi.
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