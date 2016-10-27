Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Bağlıca köyünde dün görev sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan jandarma komando erler Fuat Kınay (20) ve Mehmet Furkan Özer (21), Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Askerlerden Kınay, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Hastanede Kınay için düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Vekili Abdurrahman Ece tarafından okunan duanın ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Diyarbakır'ın Çınar ilçesine gönderildi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren de katıldı.