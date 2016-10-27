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Siirt'te yıldırım isabet eden oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan , kaldırıldığı hastanede oldu.

Siirtte yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Bağlıca köyünde dün görev sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan jandarma komando erler Fuat Kınay (20) ve Mehmet Furkan Özer (21), Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. lerden Kınay, tüm müdahalelere rağmen oldu.

Hastanede Kınay için düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Vekili Abdurrahman Ece tarafından okunan duanın ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Diyarbakır'ın Çınar ilçesine gönderildi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren de katıldı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 19:08
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