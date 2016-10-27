Kilit isim Hilmi Özkök

FETÖ kumpasının mağdurlarından olan gazeteci yazar Nedim Şener, Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. Şunları söyledi: "FETÖ yapılanmasına göz yumulmasının kilit isimlerden birisinin Hilmi Özkök olduğunu düşünüyorum. FETÖ'cü generallere kadrolara yer açılması için Ergenekon ve Balyoz yapıldı. TSK içinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Genelkurmay Başkanları Necdet Özel ve Hilmi Özkök dönemlerinde FETÖ ile mücadele edilmedi. Yargının çok ciddi çalıştığını görüyorum. FETÖ ana soruşturmalarının son derece sağlıklı gittiğini söyleyebilirim."
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