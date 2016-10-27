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Kilit isim

Kilit isim Hilmi Özkök
FETÖ kumpasının mağdurlarından olan gazeteci yazar , Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. Şunları söyledi: "FETÖ yapılanmasına göz yumulmasının kilit isimlerden birisinin olduğunu düşünüyorum. FETÖ'cü generallere kadrolara yer açılması için Ergenekon ve Balyoz yapıldı. TSK içinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Genelkurmay Başkanları Necdet Özel ve Hilmi Özkök dönemlerinde FETÖ ile mücadele edilmedi. Yargının çok ciddi çalıştığını görüyorum. FETÖ ana soruşturmalarının son derece sağlıklı gittiğini söyleyebilirim."

Evrin GÜVENDİK
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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