Başika’nın kahramanları

62 ülkelik koalisyon ve Peşmerge güçlerinin yardım istediği Türk birliği top atışıyla DEAŞ'ı püskürtürken, Başika'nın temizlenmesini sağladı. Bölgedeki Türk tanklarını ilk kez TAKVİM görüntülerken dün de Başika'da görev yapan Türk askerleri boy gösterdi. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın 64'üncü gününde 163 mahallenin denetimi Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) geçerken, bin 300 kilometrekarelik alan terör örgütü DEAŞ'tan temizlendi. DEAŞ'ın 101, PKK/ PYD'nin ise 18 hedefinin karadan ve havadan imha edildiği harekatta, rejim güçleri helikopterle varilbombası attı. ÖSO'nun 4 askeri yaşamını yitirirken, 26'sı yaralandı, 2 DEAŞ'lı da etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 64 gündür sürdüğü Suriye'de ÖSO, Aktarin'in güneyindeki Tall Nayif, Tall Kaladjah, Kassar ve Tiltanah'da kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi.
Başika'yı terörden temizleyen Türk askerleri bölgeyi kontrol ediyor.
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