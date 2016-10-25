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Bütün dünya karşı çıktı. Türkiye hem masada hem de sahada kaldı. lar, u’na destek verirken, Başika’daki birlikleri ilk kez TAKVİM görüntüledi. Operasyonu’na ise 4 F-16 havadan katıldı. Türk güçleri 17 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdi

Tank you Mehmetçik
Musul'u DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan kapsamında Peşmerge güçleri 'ya yönelik başlattığı saldırı devam ediyor. Operasyon kapsamında şimdiye kadar 9 köy, DEAŞ'tan kurtarıldı. Peşmerge güçlerinin isteği üzerine Başika'da konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri de () destek verdi. TAKVİM de Başika Operasyonu'na destek veren TSK askerlerini, tank, top ve fırtına obüslerini ilk kez görüntülemeyi başardı. Cephe hattında Peşmerge güçleriyle birlikte bulunan Türk topları, Peşmerge'nin isteği doğrultusunda intihar saldırısı düzenlemek isteyen iki canlı bomba aracını imha etti. Ayrıca operasyon bölgesinde bulunan DEAŞ hedefleri, yine Peşmerge güçlerinin talepleri doğrultusunda Türk ları, topları ve fırtına obüsleri tarafından vuruldu. Yürütülen operasyonlar sırasında 299 DEAŞ militanı öldürüldü. 20 bomba yüklü araç ile 45 bomba kullanılamaz hale getirildi.

700 TERÖRİST İMHA EDİLDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Operasyonu'na çok yönlü katkı verdiğini belirtirken, "Dört F-16 jetimiz de koalisyonun içinde yer alıyor hava operasyonlarına katılmak için. Bu hava operasyonlarının ya da havadan desteğin nasıl yapılacağını koalisyon içindeki ülkelerle birlikte lerimiz karar veriyor. Başika Kampı'nda bulunan kuvvetlerimiz Musul Operasyonu'na kadar 700'den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirmiştir. Musul Operasyonu başladığı günden bu yana kuvvetlerimizin fırtına obüsü atışları, tank atışları, havan atışlarıyla 17 terörist ölmüştür" dedi.

UĞUR YILDIRIM
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