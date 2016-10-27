  1. "Gülen'in iade amacıyla tutuklanmasını istedik"

31 il müdürlüğüne atama!

Sosyal Güvenlik Kurumundan, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında aralarında İzmir'in de olduğu 31 il müdürlüğüne yeni atamalar yapıldığı bildirildi.

31 il müdürlüğüne atama!

Sosyal Güvenlik Kurumunda yapılan yenilenme ve kan değişimi çalışmaları kapsamında 31 il müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yapılan yenilenme ve kan değişimi çalışmaları kapsamında 31 İl Müdürlüğüne yeni atamaların gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kurumumuz, birçok yenilik ve çalışma hayatındaki düzenlemelerle gerek vatandaşın, gerekse işveren ve çalışanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı'nın talimatlarıyla, Kurum çalışmalarına ivme kazandırmak, yeni bir heyecan ve motivasyon sağlamak amacıyla 31 İl Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı. Ataması yapılan 31 ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürü görevine başladı" denildi.
  • 27 Ekim 2016, Perşembe 17:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar