Minik Irmak'ın cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolan Irmak Kupal'ı öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında itiraf eden Hikmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. Cesedin bulunmasının ardından bölgeyi güvenlik şeridine alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.
14 EKİM'DE KAYBOLMUŞTU
Alaşehir'de 14 Ekim'de sokağa oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Evin çevresindeki ormanlık alan ve dere yataklarında küçük kızın izine rastlanamamıştı. Çocuğun ayak tırnaklarındaki genetik rahatsızlığın etkisiyle uzun süre yürüyemeyeceği ve kaçırılmış olma ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle arama çalışmalarına 16 Ekim'de ara verilmişti.
KATİL, MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA HER ŞEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
Irmak Kupal'ı öldürdüğünü Atv ekranlarında Müge Anlı'nın programında itiraf eden zanlı Hikmet Aktürk, dün geniş güvenlik önlemleri altında Alaşehir Adliyesine sevk edilmiş ve mahkemece "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
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