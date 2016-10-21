3,5 yaşındaki Irmak'ın katil zanlısı canlı yayında böyle yalvardı

21 Ekim 2016, Cuma
3,5 yaşındaki Irmak günlerdir aranıyordu, acı itiraf yayın arasında Müge Anlı’ya yapıldı. Canlı yayında cinayeti itiraf eden zanlı götürülürken etrafındakilere yalvardı.
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