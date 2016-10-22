Erdoğan: Sizden mi izin alacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da mesleki eğitim kampüsü açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada çok önemli bir açılış için bulunmakta Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nü açıyoruz. Burası hem eğitim hem öğretim verecek. Ben buraya eğitim öğretim külliyesi demek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

3500 metrekare alanda kurulan bu külliye gerçekten muhteşem bir eseridir. Bu Külliyenin bütün hayır severlerimize örnek olmasını istiyorum. Değerli kardeşlerim atalarımız demiş ki akan su yosun tutmaz. Bizde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye bölgesinde teröre, çatışmalara rağmen yatırımlarına devam ediyor. Türkiye tüm sabotajlara rağmen 2023 hedeflerine yürüyor. İnegöl'de olduğu gibi bu ülkenin esnafı, güvenlik görevlisi velhasıl 7'den 70'e adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyor. Kararlılığımızı asla kaybetmedik. Dışarıdan ve içeriden ekonomik tuzaklara rağmen cesaretimizi ve kararlılığımızı kaybetmedik.

Bizim yaşadıklarımızın 10'da birini yaşamayanların ne hale geldiğini gördük. 3 milyon mülteci var. Hiç şikayet etmedik. Niye? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Biz bu insanları o bombalara teslim edemezdik. Şu ana kadar STK'larla birlikte 26 milyar dolar harcadık. Burada hep beraber bir şey söyleyeceğiz. Bizi buraya getiren nedir? Tek millet! Tek bayrak! Tek vatan! Bölücü terör örgütü! Nereye kaçarsanız kaçın inlerinize kadar sizleri kovalayacağız. Artık terör eylemi olmadan gerekeni yapacağız. Şehit veriyoruz ama ben şuna inanıyorum! Bizim şehidimiz büyüktür. Hamdolsun bu değerlere sahip olan bir millet ne bölünür ne yıkılır?

ALDATIYORLAR, DÜRÜST DEĞİLLER!

Yıllardır bize ders verenleri kendileri en temel insani vazifelerini yerine getiremiyorlar. Aldatıyorlar! Dürüst değiller! Verseniz de vermesenizde biz bu işi nasıl götürdüysek öyle devam edeceğiz. 600 bine yakın insan ölmüş ses çıkarmıyorsunuz, PYD'li teröristler ölünce konuşuyorsunuz. Bunların üzerine gideceğiz! Şehitlerimizin Yasin Börü'nün de kanı yerde kalmayacak. Parlamentodan idam geçerse ben buna cumhurbaşkanı olarak onayımı veririm. Sizden mi izin alacağız? 10 binlerce şehidimin kanı yerde mi kalacak?

Halep gibi geçmişte bize ait olan topraklar İslam medeniyetinin kadim şehirleri yıkıldı. Aynı şekilde ırak'ın kadim şehirleri, Kerkük, Musul geçmişte bizimdi... Şimdi ben Misak-ı Milli deyince kızıyorlar. Ben tarih dersi veriyorum anlayın! Gazi Mustafa Kemal de istikamet olarak Misak-ı Milli'yi göstermişti. 2003'ten bu yana izlenen yanlış politikalar nedeniyle bölge ölüm tarlalarına dönüştü. Kendileri bir şey yapmadıkları gibi bizi de engellediler. Biz Irak krizinin başından beri ülkenin anahtarının tek bir mezhepe verilmeyeceğini söyledik.

RAKKA'DA DA GEREKENİ YAPACAĞIZ

Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konuları tribünden izlemeyeceğiz. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. El Bab'a inmeyin diyorlar. Koalisyon razı olursa Rakka'da da gerekeni yapacağız. Terör örgütlerini yanımıza almayacağız. Dün ABD Savunma Bakanı buradaydı. Irak'ın mezhep savaşına sürüklenmesine kayıtsız kalmayacağız. Topraklarımızın güvenliği için sahada etkin olmaya çalışıyoruz. İştahı kabaranların heveslerini kursaklarında bırakacak güce sahibiz. Kardeşlerimizin güvenliğini kendimizinkinden farklı görmüyoruz.

İstiklal harbinde yakılan bağımsızlık ateşinin hala canlı olduğunu görüyoruz. Buna 15 Temmuz gecesi yeniden şahit olduk. Bu millet büyük bir millet! Milletimiz o gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, bir kez daha özgürlüğüne sahip çıktı. 241 şehidimiz oldu 2194 gazimiz oldu ama bu vatan düşmedi. Sizler o gece öz yurdunuzda parya olmayacağınızı, 1 dolara vatanını satan insan müsvettesi olmadığınızı gösterdiniz. FETÖ ihanet çetesine caddeleri dar ettiniz. Ülkenize, demokrasinize namerdin elini dokundurmadınız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

MAĞDURİYETİM GİDERİLSİN DİLEKÇELERİ

Mağduriyetim giderilsin diye başvuranlar var! Sen ne diyorsun? Benim 241 şehidimin 2194 gazimin ailesinin mağduriyetini kim giderecek? Hangi yüzle bunu söylüyorsun? Arkadaşlarıma şunu söylüyoruz: Hukuk içinde adil bir şekilde kararınızı verin! Kardeşlerim ülkemizi yeniden inşa etmeye mecburuz. Dilekçeler sanki aynı kalemden çıkmış! Bunlar namussuz! Aynı merkezden çıkıyor, aynen devam ediyorlar. Devletin kılı kırk yararak yürüttüğü mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışıyorlar.