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Kuyruklu iddia!

kafilesini taşıyan ’in uçağına 30 bin feet’te kuş çarptığı iddia edildi Uzmanlar, ‘bu yükseklikte kuş olmaz’ dedi. Sosyal medya, dün bu iki iddiayla çalkalandı

Kuyruklu iddia!
Fenerbahçe'nin dün oynadığı Manchester United maçı için İngiltere'ye yola çıktığında ilginç bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçağın kokpit camına kuşun çarpması sonucu camda kırık oluştuğu ve pilotun Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptığı açıklandı. Ancak uzmanlar, bunun mümkün olmadığını iddia etti. Özellikle 30 bin feet'e çıkan uçağa bir kuşun çarpma ihtimalinin 'sıfır' olduğuna dikkat çekti. Yalçın Ayaslı'nın sahibi olduğu Borajet'in, konuyla ilgili birbirini yalanlayan iki açıklaması şaşkınlık yarattı. 'in ilk açıklamasında, "Fenerbahçe-Manchester United maçı için Manchester'a giden Fenerbahçe uçağının kokpit camına kuş sürüsünün çarpması ile Budapeşte'ye güvenlik tedbiri amacıyla iniş yapılmıştır. Oyuncularımız Manchester yolculuğuna Borajet tarafından sağlanan yeni uçak ile devam edecektir" denildi. Ancak uzmanların bu iddiayı bir kez daha yalanladı. Ardından Borajet, ilk açıklamasını yalanlayıp, "Fenerbahçe uçağının kokpit camında oluşan teknik arıza nedeni ile Budapeşte'ye güvenlik tedbiri amacıyla iniş yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Uçak alana indikten sonra kokpite giren ve çatlak camı inceleyen sarı lacivertli kulübün Aziz Yıldırım ve futbolcular, camın birleştiği kısımda küçük kuş tüyleri olduğunu söyledi. Konuyla ilgili yeni bir idda daha ortaya atıldı: İstanbul'dan kalkan bir uçağın, Edirne'ye ulaşmadan 25 bin feet'i aştığı bilinir. O irtifada bir uçağa kuş veya başka bir canlının çarpma ihtimali yok. Borajet'in Fenerbahçe'ye tahsis ettiği uçak, TC-YAT Emraer ERJ- 195AR. Bu uçak 10 yaşında. Uçağın Manchester gibi bir noktaya uçma ihtimali yok. Eğer bu uçak 30 bin feet'e çıktığı anda basınca dayanamayacağı da bilinir... Borajet'in tutarsız açıklamaları da sosyal medyada geniş yer buldu. Şirketin, Fenerbahçe gibi bir kulübü skandal bir uçakla yola çıkardığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, dünkü yorumlarında Başkan Aziz Yıldırım'ı da sert bir şekilde eleştirdi.

'yi taşıyamayan uçağın kuyruk numarasının TC-'YA'T Emraer ERJ-195AR olduğu açıklandı. YA'nın şirketin patronu Yalçın Ayaslı olduğu iddia edildi.

YETER ARTIK YILDIRIM
İşte iddialarla ilgili sosyal medya yorumları:

BORAJET'in bir kurnazlığı. Fenerbahçe'yi de bu yalana ortak ettiler.
Fenerbahçe'yi bu duruma düşüren Aziz Yıldırım, Borajet'le ortaklığı kesmek için ne bekliyor. Fener, en iyisini hak ediyor.
BORAJET'in sahibinin FETÖ ile bağlantısını sağır sultan bile duydu, Yıldırım duymadı.
Arkadaşlar, Fenerbahçe'yi suçlu göstermeyin. Çünkü suçlu varsa o da BORAJET'tir.
Bu uçağın direk manchester'e gitmeyeceğini çocuklar bile bilir. BORAJET'in bir yalanı.
Aziz Yıldırım, Borajet'ten neden çekiniyor.
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