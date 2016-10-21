Kuyruklu iddia!

Fenerbahçe'nin dün oynadığı Manchester United maçı için İngiltere'ye yola çıktığında ilginç bir olay yaşandı. Sarı-lacivertlikafileyi taşıyan uçağın kokpitcamına kuşun çarpması sonucucamda kırık oluştuğu ve pilotunBudapeşte'ye zorunlu inişyaptığı açıklandı. Ancak uzmanlar, bunun mümkün olmadığını iddia etti. Özellikle 30 bin feet'e çıkan uçağa bir kuşun çarpma ihtimalinin 'sıfır' olduğuna dikkat çekti. Yalçın Ayaslı'nın sahibi olduğu Borajet'in, konuyla ilgili birbirini yalanlayan iki açıklaması şaşkınlık yarattı. Borajet'in ilk açıklamasında, "Fenerbahçe-Manchester Unitedmaçı için Manchester'a gidenFenerbahçe uçağının kokpitcamına kuş sürüsünün çarpmasıile Budapeşte'ye güvenliktedbiri amacıyla iniş yapılmıştır.Oyuncularımız Manchesteryolculuğuna Borajet tarafındansağlanan yeni uçak ile devamedecektir" denildi. Ancak uzmanların bu iddiayı bir kez daha yalanladı. Ardından Borajet, ilk açıklamasını yalanlayıp, "Fenerbahçe uçağınınkokpit camında oluşan teknikarıza nedeni ile Budapeşte'yegüvenlik tedbiri amacıyla inişyapılmıştır" ifadelerini kullandı. Uçak alana indikten sonra kokpite giren ve çatlak camı inceleyen sarı lacivertli kulübün Aziz Yıldırım ve futbolcular, camın birleştiği kısımda küçük kuş tüyleri olduğunu söyledi. Konuyla ilgili yeni bir idda daha ortaya atıldı: İstanbul'dan kalkanbir uçağın, Edirne'ye ulaşmadan25 bin feet'i aştığı bilinir. Oirtifada bir uçağa kuş veya başkabir canlının çarpma ihtimali yok.Borajet'in Fenerbahçe'ye tahsisettiği uçak, TC-YAT Emraer ERJ-195AR. Bu uçak 10 yaşında. UçağınManchester gibi bir noktaya uçmaihtimali yok. Eğer bu uçak 30bin feet'e çıktığı anda basıncadayanamayacağı da bilinir... Borajet'in tutarsız açıklamaları da sosyal medyada geniş yer buldu. Şirketin, Fenerbahçe gibi bir kulübüskandal bir uçakla yola çıkardığınadikkat çeken sosyal medyakullanıcıları, dünkü yorumlarındaBaşkan Aziz Yıldırım'ı da sert birşekilde eleştirdi.
Fenerbahçe'yi taşıyamayan uçağın kuyruk numarasının TC-'YA'T Emraer ERJ-195AR olduğu açıklandı. YA'nın şirketin patronu Yalçın Ayaslı olduğu iddia edildi.
YETER ARTIK YILDIRIM
İşte iddialarla ilgili sosyal medya yorumları:
BORAJET'in bir kurnazlığı. Fenerbahçe'yi de bu yalana ortak ettiler.
Fenerbahçe'yi bu duruma düşüren Aziz Yıldırım, Borajet'le ortaklığı kesmek için ne bekliyor. Fener, en iyisini hak ediyor.
BORAJET'in sahibinin FETÖ ile bağlantısını sağır sultan bile duydu, Yıldırım duymadı.
Arkadaşlar, Fenerbahçe'yi suçlu göstermeyin. Çünkü suçlu varsa o da BORAJET'tir.
Bu uçağın direk manchester'e gitmeyeceğini çocuklar bile bilir. BORAJET'in bir yalanı.
Aziz Yıldırım, Borajet'ten neden çekiniyor.
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