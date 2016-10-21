  1. Google, teröristbaşı Gülen'in ölüm tarihini açıkladı!
  2. Yayın arası cinayet itirafı

Kaan bebeğin sütannesi var

Kaan bebeğin sütannesi var
Bursa'da organlarıyla 6 kişiye can ve ışık olan 35 yaşındaki Tuğba Dilmeç'in ölmeden önce sezaryenle alınan 8 aylık bebeği Kaan'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Doğduğunda 1 kilo 800 gram olan, ancak annesini kaybettiği için beslenemeyip hızla kilo vererek bin 650 grama düşen Kaan bebek, bağışta bulunan sütanneler sayesinde 150 gram aldı. Kaan'ın ailesi süt bağışlayan yüzlerce gönüllüye teşekkür ederken, artık sadece bir gönüllü annenin bebeği besleyeceğini açıkladı. Öte yandan, 'e çarparak ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan araç sürücüsünün tutuklanması için savcılığın yaptığı itiraz mahkemece değerlendirildi. Ancak, mahkeme tutuksuz yargılamanın devamına karar verdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar