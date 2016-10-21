Kaan bebeğin sütannesi var

Bursa'da organlarıyla 6 kişiye can ve ışık olan 35 yaşındakiTuğba Dilmeç'in ölmeden önce sezaryenle alınan 8 aylık bebeğiKaan'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Doğduğunda 1 kilo 800 gram olan, ancak annesini kaybettiği için beslenemeyip hızla kilo vererek bin 650grama düşen Kaan bebek, bağışta bulunan sütanneler sayesinde 150 gram aldı. Kaan'ın ailesi süt bağışlayan yüzlerce gönüllüyeteşekkür ederken, artık sadecebir gönüllü annenin bebeği besleyeceğiniaçıkladı. Öte yandan, Tuğba Dilmeç'e çarparak ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan araç sürücüsünün tutuklanması için savcılığın yaptığı itiraz mahkemece değerlendirildi. Ancak, mahkeme tutuksuz yargılamanın devamına karar verdi.
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