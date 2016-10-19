Kendisinin ilişkilerin düzelmesi adına Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüştüğünü dile getiren Allavi, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir dostluk mesajı yazılması gerektiğini ve Irak topraklarının Türkiye'ye karşı kullandırılmaması gerektiğini Başbakan İbadi'ye söyledim. Dostluk mektubunu göndermeyi kabul ettiğini ancak Başika'da Türk askerinin olacağından haberi olduğunu reddetti." şeklinde konuştu.
İbadi'nin yalanlarını o isim ortaya çıkardı!
Irak eski başbakanı İyad Allavi A Haber ekranlarında Söz Teması programında Türkiye-Irak ilişkileri hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.
Kendisinin ilişkilerin düzelmesi adına Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüştüğünü dile getiren Allavi, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir dostluk mesajı yazılması gerektiğini ve Irak topraklarının Türkiye'ye karşı kullandırılmaması gerektiğini Başbakan İbadi'ye söyledim. Dostluk mektubunu göndermeyi kabul ettiğini ancak Başika'da Türk askerinin olacağından haberi olduğunu reddetti." şeklinde konuştu.
Etiketler: iyad allavi , Irak
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