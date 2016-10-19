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İbadi'nin yalanlarını o isim ortaya çıkardı!

eski başbakanı A Haber ekranlarında Söz Teması programında Türkiye-Irak ilişkileri hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.

İbadinin yalanlarını o isim ortaya çıkardı!
A Haber'de ekranlara gelen Söz Teması programında konuşan eski başbakanı Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin normale dönmesi gerektiğini belirtti.

Kendisinin ilişkilerin düzelmesi adına Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüştüğünü dile getiren Allavi, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir dostluk mesajı yazılması gerektiğini ve Irak topraklarının Türkiye'ye karşı kullandırılmaması gerektiğini Başbakan İbadi'ye söyledim. Dostluk mektubunu göndermeyi kabul ettiğini ancak Başika'da Türk askerinin olacağından haberi olduğunu reddetti." şeklinde konuştu.


Irak eski başbakanı İyad Allavi'den çok özel açıklamalar
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 23:06
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