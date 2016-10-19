Irak eski başbakanı İyad Allavi'den çok özel açıklamalar

19 Ekim 2016, Çarşamba
A Haber'de ekranlara gelen Söz Teması programında konuşan Eski Irak Başbakanı İyad Allavi Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin normale dönmesi gerektiğini belirtti.
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