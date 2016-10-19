Türkiye'de FETÖ'nün finans kaynaklarının kurutulması örgütü dünya genelinde paraya muhtaç hale getirdi.

Dünya genelinde yardım ve eğitim faaliyeti adı altında örgüte milyonlarca dolar para toplayan FETÖ mensupları, Çin'de kadınların topladıkları kahve parasına muhtaç duruma düştü.

Ülkede FETÖ'nün kontrolünde bulunduğu belirtilen Pasific Business and Cultural Consultancy (PBCC) adlı kuruluş, Çin'in ekonomi kenti Şanghay'da "Kahve ve Sohbet" adlı etkinliklerle halktan para toplamaya çalışıyor. Örgüt üyeleri başta yerel sosya medya hesapları ve yayımladığı broşürlerde halkı davet ettiği paralı etkinliklerle Türkiye-Çin ilişkilerini manipüle etmeye çalışıyor.

Şanghay'da düzenlenen "Kahve ve Sohbet" toplantılarına sadece kadınların davetli olduğu duyurulurken, etkinliğe katılım bedeli olarak da 100 Yuan (yaklaşık 46 TL) isteniyor. Kuruluşun her ay farklı konularla "Kahve ve Sohbet" etkinliğini sürdüreceği, buradan elde edeceği geliri ise FETÖ'ye aktaracağı öğrenildi.

Çin'deki kanunlar gereği ülkede okul açamayan örgüt, uzun yıllardır ticaret dernekleri ve benzeri kuruluşlarla faaliyet gösteriyor.

FETÖ'nün Türkiye'den getirdiği öğrencileri, Çin'in çeşitli kentlerinde açtığı evlerde barındırdığı biliniyor. Örgüt, bu öğrenciler sayesinde ticari işlerini yürütmek ve Çin üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yaptırmak suretiyle kendine insan kaynağı sağlıyor.

Ülke kanunları nedeniyle okul açamayan ve yeraltı faaliyetleri şeklinde yapılanan örgüt, çok sayıda öğrenciyi Çin'deki dil okulları ve üniversitelere yerleştiriyor. FETÖ, özellikle Çin'e yerleştirdiği öğrencilerden bir bölümünün ülkedeki akademik çevrelerde yer almasıyla elini güçlendirmeye çalışıyor. Üniversite ve düşünce kuruluşlarında yayımladıkları makalelerle ideolojilerini ortaya koyan yapının, son dönemde Türkiye'yi karalama kampanyalarına yoğunluk verdiği belirtiliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu ülkede yaşayan birçok örgüt üyesinin Hong Kong, Avustralya ve Tayvan gibi bölgelere gittiği ifade ediliyor.