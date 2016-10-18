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'den 'ye kritik

Ashton Carter, bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere cuma günü 'ye gidecek.

ABDden Türkiyeye kritik ziyaret

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Carter, 20-27 Ekim arasında DEAŞ ile mücadelenin önemli ortaklarıyla görüşmek ve NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere , Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Belçika'yı edecek.

Programına Türkiye'den başlayacak olan Carter, 21 Ekim cuma günü Türk yetkililerle bir araya gelecek.

Pentagon açıklamasında, Carter'ın Türkiye'deki görüşmelerinde bölgedeki güvenlik konularının yanı sıra Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Carter, Türkiye ziyaretinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek ve ardından Paris'e giderek 25 Ekim'de DEAŞ karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin savunma bakanlarıyla bir araya gelecek. Carter, 26 Ekim'de de Brüksel'de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısına katılacak.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 20:03
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