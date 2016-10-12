Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile TMSF'nin el koyduğu Koza İpek Holding AŞ'nin bütün hisselerinin alınması hususunda görüşmelere başlanmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd Şti'yi Metro Holding AŞ adına yetkili kıldı.
Koza ipek Holding'e talip çıktı
Metro Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Koza ipek Holding'in bütün hisselerinin alınması için görüşmelere başlayacağını bildirdi.
Etiketler: Koza İpek Holding , Metro Turizm , Galip Öztürk
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