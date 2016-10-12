  1. FETÖ'cü müfettişin başını yakan fotoğraf

'e talip çıktı

Metro Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu 'in bütün hisselerinin alınması için görüşmelere başlayacağını bildirdi.

Koza ipek Holdinge talip çıktı

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile TMSF'nin el koyduğu AŞ'nin bütün hisselerinin alınması hususunda görüşmelere başlanmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd Şti'yi Metro Holding AŞ adına yetkili kıldı.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 19:17
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